Şahit olduğu kazanın ardından hayatı değişti

fitness antrenörlüğü yapan Hacı Kömürcü'nün, şahit olduğu bir kazanın ardından hayatı değişti. Sokak sokak gezen Kömürcü, ayakkabısı olmayan ya da eski ve yırtık ayakkabısı olan çocukları tespit ederek, onlara yeni ayakkabı dağıtıyor. Gaziantep'te yaşayan ve aracıyla trafik ışıklarında yeşilin yanmasını bekleyen antrenör Hacı Kömürcü, bir aracın kağıt toplayan bir çocuğa çarpıp kaçtığını gördü. Yaralanan çocuğa yardım eden antrenör Kömürcü, çocuğun ayağında yırtık bir ayakkabı görünce çok etkilendi. Kazadan sonra bir şeyinin olmadığını söyleyerek ayağa kalkan çocuğu bir ayakkabıcıya götüren Kömürcü, bu çocuğa güzel bir ayakkabı aldı. Bir süre önce kaza nedeniyle acıdan kıvranan çocuğun yeni bir ayakkabıya sahip olduktan sonraki mutluluğundan çok etkilenen Hacı Kömürcü, o ve diğer ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek için harekete geçti. Sokak sokak dolaşarak çıplak ayakla, terlikle ya da yırtık ve eski ayakkabılarla dolaşan çocukları tespit etmeye başladı. Tüm parasını bu çocuklar için harcamaya başlayan Kömürcü, konuyu ailesine, arkadaşlarına ve tüm çevresine de anlatarak büyük bir kampanya başlattı. Kömürcü, tespit ettiği çocuklara hayırseverlerin de desteği ile aldığı ayakkabıları ulaştırırken, gittiği mahallelerdeki çocukların ailelerine yardım etmeye başladı. Girdiği mahallelerde bakkallardaki borç defterlerini de ödeyen 33 yaşındaki Hacı Kömürcü, ailelere erzak, ev eşyası, kıyafet ve yakacak yardımları da yapmaya başladı. Şahit olduğu kazanın ardından çocuklara sahip çıkmak amacıyla harekete geçtiğini anlattı.