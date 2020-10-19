Gaziantep’in tarihi duvarlara yansıtılıyor

GAZİANTEP'İN tarihi yerleri sokaklarda bulunan duvarlara resmediliyor. Tarihi ve kültürüyle ön plana çıkan güneydoğunun kadim kenti Gaziantep'te sokak duvarlarına tarihi yerler resmediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ressamlardan oluşan ekip, sokaklarda bulunan duvarlara Gaziantep'in tarihi yerlerini resmediyor. Çalışmaların Gaziantep'in her tarafına yansıtılacağını ifade eden Ressam Halil Gören, "Büyükşehir bünyesinde tarihi dokuları biraz daha canlandırma amaçlı böyle bir çalışma içerisine girdik. Aslında bizden beklenen bu restore edilen birçok yer var. Daha sonradan tamirat gören duvarlar var. Bunları tarihi dokuya uygun olarak tekrar canlandırmamız istendi" dedi. Gören, "Sadece tarihsel konuları işlemeyeceğiz. Süreç içerisinde grafik çalışmalarımız olacak. Farklı resimlerde yer alacak. Şimdilik Gaziantep tarihine yönelik çalışmalarımız var. Bu resimleri Gaziantep'in her tarafında göreceğiz" dedi. Ressam Aslı Memikbeşe ise vatandaşların çalışmalardan memnun olduğunu belirtti.