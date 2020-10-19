Koronaya karşı zeytinli çay

KİLİS'TE zeytin ve zeytinyağı tanıtım günleri düzenlendi. Oylumhöyük'te düzenlenen tanıtım törenine katılan ünlü diyetisyen Dr. Ender Saraç, korona virüse karşı zeytin yaprağı, zahter, limon ve sarımsak içeren çay yaptı. İl genelinde 300 bin dekarda zeytin üretimi yapıldığını açıklayan Vali Recep Soytürk, zeytinin bir mücevher kadar önemli olduğunu belirterek, "Zeytinden yaptığımız ürünlerin kalitesini arttırmak için gübreleme, toplama ve taşınmada temizliğe dikkat edilmesi gerekiyor" dedi. Oylumhöyük'te 4 bin yıllık zeytin çekirdeklerinin bulunduğunu söyleyen Soytürk, "Bulunan çekirdeklerin halen burada üretilen Kilis yağlık zeytiniyle aynı genlerden geldiğini ispat etmeye çalışıyoruz. Bu konuda 2 ayrı ekip çalışıyor. Bunu ispat ettiğimiz zaman Kilis zeytinyağını bir parça daha öne çıkaracaktır" diye konuştu. Daha sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Oylumhöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdür Yardım-cısı Dr. Nuray Kurt'un konuşmacı olduğu panelde zeytin ve zeytinyağının tarihsel yolcuğu konusunda bilgiler verildi" dedi.