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Kozan’da ‘huzur ve güven’ uygulaması

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Kozan’da ‘huzur ve güven’ uygulaması
ADANA'NIN Kozan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında 996 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 11 aracın sürücüsüne 28 bin 355 TL para cezası uygulandı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan gelen Yunus ekiplerinin desteğiyle Kozan'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 996 kişinin GBT sorgusu yapılırken 175 araç kontrol edildi ve 11 sürücüye toplam 28 bin 355 TL para cezası uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi. Uygulamada aranması olan 1 kişi yakalandı. Ayrıca 1 kişiye de maske ihlalinden 900 TL para cezası kesildi.
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Kozan’da ‘huzur ve güven’ uygulaması
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