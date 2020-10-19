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Oscar tepki verdi yakıt deposunda esrar bulundu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Oscar tepki verdi yakıt deposunda esrar bulundu
ADANA'DA uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada yakıt deposuna zulalanmış 12 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik park alanında uygulama gerçekleştirdi. Şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Ekipler otomobilde arama yaparken narkotik detektör köpeği Oscar otomobilin yakıt deposuna tepki verdi. Bunun üzerine ekipler yakıt deposunu zulalanmış ve streçlenmiş 12 kilo 450 gram esrar buldu. Polisler olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
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Oscar tepki verdi yakıt deposunda esrar bulundu
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