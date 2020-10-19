Özat: Olmayınca olmuyor

TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Altay
'a 1-0 mağlup olan Adana Demirspo
r'u 14 maç sonra kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Yaptığı flaş transferlerle taraftara büyük umut bağlayan mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Ümit Özat yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.
Bu sezon geriden kalan 5 haftada 7 puan kaybeden Şimşekler çıkış için çare arıyor. Teknik direktör Özat
maç başına 2 puan ortalaması sözünü dilinden düşürmez iken zirve ile puan farkı 4 oldu. Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Özat, "Sıkıntımız pozisyona girmek değil. Altay karşında 6-7 pozisyonumuz vardı ama son vuruşlarda başarılı olamadık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen olmayınca olmuyor. Bahane gerekmez"
dedi.