Özat: Olmayınca olmuyor

TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda'a 1-0 mağlup olanr'u 14 maç sonra kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.Bu sezon geriden kalan 5 haftada 7 puan kaybeden Şimşekler çıkış için çare arıyor. Teknik direktörmaç başına 2 puan ortalaması sözünü dilinden düşürmez iken zirve ile puan farkı 4 oldu. Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Özat,dedi.