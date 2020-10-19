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Özat: Olmayınca olmuyor

Bu sezon ilk kez Altay’a yenilen Demirspor, 2 haftada 5 puan kaybetmiş oldu...

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Özat: Olmayınca olmuyor
TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Altay'a 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'u 14 maç sonra kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Yaptığı flaş transferlerle taraftara büyük umut bağlayan mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Ümit Özat yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Bu sezon geriden kalan 5 haftada 7 puan kaybeden Şimşekler çıkış için çare arıyor. Teknik direktör Özat maç başına 2 puan ortalaması sözünü dilinden düşürmez iken zirve ile puan farkı 4 oldu. Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Özat, "Sıkıntımız pozisyona girmek değil. Altay karşında 6-7 pozisyonumuz vardı ama son vuruşlarda başarılı olamadık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen olmayınca olmuyor. Bahane gerekmez" dedi.
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Özat: Olmayınca olmuyor
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