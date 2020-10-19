Tek yumurta ikizi doktorlar şifa dağıtıyor

İlk ve ortaokulun yanı sıra üniversitede de aynı sıraları paylaşan, tek yumurta ikizi Sefa ve Zülfikar Arlıer kardeşler, hekimliklerini de aynı hastanede sürdürüyor. Benzerlikleriyle çoğu zaman doktor arkadaşları ve hastalar tarafından karıştırılan Arlıer kardeşler, görev yaptıkları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara derman oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer, ikiz kardeşiyle aynı hastanede görev yaptığını, bundan da büyük keyif ve mutluluk duyduğunu söyledi. Kardeşiyle ilk ve ortaokulu birlikte okuduklarını, lisede ayrıldıklarını ancak üniversitede buna dayanamayıp birlikte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandıklarını belirten Arlıer, farklı branşlarda ihtisas yapmanın dışında her şeylerinin birbirine çok benzer olduğunu dile getirdi. İnme Merkezi Sorumlusu ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülfikar Arlıer de kardeşiyle çok uyumlu çalıştıklarını, kimi zaman birbirlerine hasta yönlendirdiklerini kaydetti. Çocuklukta kardeşiyle hep aynı giyindiklerini anlatan Arlıer, farklı kıyafet alındığında olay çıkardıklarını, kimi zaman aynı rüyaları bile görebildiklerini dile getirdi.Arlıer, "Hastanede uzun bir süre arkadaşlarımız aynı kişi olduğumuzu zannettiler. Kimi zaman Sefa yerine benim yanıma gelip, ona soracakları soruyu sordular, daha sonra alıştılar. Kardeşimin birçok hastası bana gelip randevu almaya, raporunu göstermeye çalıştı. Bazen inanmadılar ve kimliğimi göstermek durumunda kaldım. Çünkü ilk görenler genellikle ayıramıyorlar" dedi.