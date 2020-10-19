Uygulamalı eğitimde fark yaratıyorlar

MERSİN Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) kovid-19 pandemisi nedeniyle kesintiye uğrayan uygulama derslerine hazırladığı video çekimleri ile katkı sunuyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. Teorik dersler uzaktan eğitim alt yapısıyla gerçekleştirilirken, Mersin Üniversitesi öğrencilerinin uygulamalı derslerden geri kalmamaları için İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) harekete geçti. Merkez bünyesinde bulunan laboratuvarlarda çekilen uygulama videoları üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuldu. Pandemi koşullarına uygun olarak MEİTAM bünyesinde gerekli önlemlerin alındığını belirten Prof. Dr. Erat, "Merkezimiz, Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından belirlenen pandemi önlemlerine uygun olarak araştırmacılara randevulu olarak hizmet sunmaya devam etmektedir. Akademisyen ve uzmanların çalışmalarını güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlayarak bilimsel üretimin pandemiden etkilenmemesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ayrıca lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerin de uygulama derslerinden geri kalmamaları için laboratuvarlarımızda bulunan ileri teknoloji cihazların tanıtımı ve uygulamalarını içeren videolar hazırladık ve herkesin kullanımına sunduk" dedi.Merkezin sahip olduğu imkânlar ve yürütülen çalışmalar konusunda bilgi veren Prof. Dr. Selma Erat, "MEİ- TAM bünyesinde kök hücre, kanser tanı, malzeme bilimleri ve yapı analiz laboratuvarlarının yanı sıra güneş enerjisi, yakıt pili, katalist, nanomalzeme alanları ile birlikte ilaç araştırma çalışmalarının da yapıldığı 14 farklı araştırma grubunun faaliyetlerini sürdürdükleri laboratuvarlar bulunmaktadır" dedi.