Akyatan’da sahil temizliği yaptılar

ADANA'DA Karataş Belediyesi ve gönüllü doğa tutkunları Türkiye'nin en büyük sahillerinden birine sahip Akyatan sahilinde plastik, cam, metal, naylon ve balık ağları gibi atıkları toplayarak temizlik çalışması gerçekleştirdi. 'Canlıların değil çöplerin neslini tüketelim' sloganı ile gerçekleşen etkinlikte 400 kg karışık atık toplandı. Belediye Başkanı Necip Topuz; " Plastik kirliliğinin her geçen gün artması nedeni ile birçok canlı yaşamını yitirmekte. Dolayısı ile bu kirlilikten etkilenen canlıların yanı sıra onları tüketen bizlerin de sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Akyatan'da yer alan bu atıkların bir kısmı Lübnan, İsrail, mısır, Kıbrıs ve daha farklı birçok ülkenin atığını barındırmakta. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.