Çukurova’da bir ilk daha gerçekleşti

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) ile Barselona Üniversitesi arasında imzalanan eş danışmanlık anlaşması kapsamında, Kimya Bölümü'nden Dr. Burcu Koçak, "Öncelikli Alanlardan Enerji Depolaması" konusunda her iki üniversiteden çift doktora diploması alarak ÇÜ'de bir ilki başardı.'Yüksek Sıcaklıkta Dolgulu Yatakta Termal Enerji Depolama-Gıda Endüstrisi Örnek Uygulama' başlıklı doktora çalışmasının danışmanlıklarını Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Halime Paksoy ve Barselona Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Fiziksel Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ana Ines Fernandez yaptı. Prof. Dr. Halime Paksoy'un danışmanlığında enerji depolama konusunda tamamlanan 12. doktora tezi olan çalışmada, sanayide güneş enerjisinden daha fazla ve ekonomik olarak yararlanmak için araştırmalar yapıldı. Prof. Dr. Paksoy, çalışmada geliştirilen kentsel dönüşüm projelerinden açığa çıkan yıkıntı atıklarına dayalı enerji depolama malzemesi hakkında bir patent başvurusu yapıldığını ve biri değerlendirmede olan 4 tane SCI yayını literatüre kazandırıldığını duyurdu.