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Duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı
GAZİANTEP'TE komşu olan iki aile arasında duvar meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesinde Güzelköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere, iki aile arasında duvar yükselme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Barış Ş. (30) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafında çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olanlar olduğu öğrenildi.
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Duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı
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