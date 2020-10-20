Genetik yatkınlık riski yüzde 70-80 artırıyor

MEME kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü ve genetik yatkınlık hastalık riskini yüzde 70-80 oranında artırıyor. Başta BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonlar olmak üzere ailede de hastalığa rastlanması bu riskin temelini oluşturuyor. Ancak tüm bu olumsuzluklar, kesinlikle meme kanseri anlamına gelmiyor. Acıbadem Adana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Demircan, meme kanseri riskini azaltmanın yolları hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Orhan Demircan, "Emzirme, diyetteki yağın kısıtlanması, sebze, meyve, lifli gıda ile beslenme, fazla kilodan kaçınma, raf ömrü kısa gıdalarla beslenme, alkol alımının azaltılması, ergenlik döneminde düzenli spor yapma, yaşamla barışık ve huzurlu olmak gibi sağlıklı yaşam gereklilikleri, meme kanseri riskini de azaltan faktörler olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu. Prof. Dr. Demircan, "Meme kanserinde erken tanı önemli. Erken tanı alan hastalarda uyguladığımız özel yöntemlerle hem memeyi koruma hem de koltuk altındaki tüm lenf bezlerini çıkartmadan tedavi şansına sahibiz" dedi.