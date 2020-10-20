Gülnar’da kurutmalık üzümler hazırlanıyor

MERSİN'İN Gülnar ilçesinde eylülekim aylarında hasat edilen üzümlerin bir kısmı sofralık olarak satılırken, bir kısmı ile pekmez yapılırken, kalanı da geleneksel yöntemlerle kurutularak tüketiliyor. Daha dayanıklı ve aromatik olması için meşe külü suyuna bandırılarak kurutulan üzümler, kansızlığa iyi gelen ürünlerin başında geliyor. Sofralık olarak da satılan üzümlerin bir kısmıyla pekmez yapılırken, kalanı da geleneksel yöntemlerle kurutularak tüketiliyor. Günümüzde fabrikasyon olarak, karbonat, kostik ile kurutulan üzümler, Gülnar ilçesinde daha dayanıklı ve aromatik olması için meşe külü ile kurutulmaya devam ediliyor. 40 yıldır geleneksel yöntemlerle üzüm kurutan ve pekmez yapan Saide Yıldız, "Meşe külü bir kazana konulan suyun içine atılarak kaynatılıyor. Daha sonra kazandaki su, süzgeç ile süzülüyor. Süzülen su belirli bir süre bekledikten sonra tekrar kazanda kaynatılıyor. Paslanmaz, delikli bakraca konulan üzümler, kazana daldırılıp çıkarıldıktan sonra sergi için ayarlanan alanda kurumaya alınıyor ve hava şartlarına göre bir iki hafta içinde kuruyor"