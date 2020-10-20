Melih ABİ: Konteynır kırık dökük yenilemek lazım

Şehitler Bulvarı Avrupa Hastanesi yanı.Çöp konteynırı çürümüş.Hele de ayakları.Kim yapmışsa çöp konteynırını ters çevirmiş.Burayı Çukurova Belediyesi temizlemiş.Kireç de dökmüşler!Ama insanlar çöplerini orta yere bırakmış.Buraların elden geçmesi gerekir.Konteynırın ayaklarını yenileyip tekrar kullanma imkanı yaratılmalı.Vatandaş çöp koyacak yer bulamadığı için konteynırın yanına bırakmış.Hatta akan sular kaldırımı yeniden kirletmiş.Biraz dikkat.PARKLARIN kıymetini bilmiyoruz.Halbuki gerek çocuk parkı gerekse dinlenmek için oturduğumuz parklar nefes için önemli.Kirletiyoruz, temizlemiyoruz, iyi kullanmıyoruz.Pınar Mahallesi 10 no'lu çocuk parkı.Birileri gelmiş ne var ne yok hepsini parka atmış.Kullandığınız yerleri temizleyin kardeşim.Sizden sonra oraya başkaları da gelecek!Çocuklarımız oralarda oynuyor.Mikrop yuvası olmasın buralar.Parklarımızı temiz tutalım.Bir daha kullandığımızda aynı temizliği bulalım.