Motosiklet tutkunları Mersin’de buluştu

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bende kaskımı takıyorum' etkinliğinde motosiklet tutkunları bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte kaskın önemine dikkat çekildi. Buluşmada motosiklet tutkunlarına üzerinde 'Bende kaskımı takıyorum' yazılı yelek, bandana, kask ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe Mersin ve ilçelerinden yüzlerce motosiklet tutkunu katıldı. Buluşmaya Türkiye Motosiklet Federasyonu'nu (TMF) temsilen yönetim kurulu üyesi Ganim Umu katılırken, Türkiye Moto Drag Şampiyonu Caner Kıt'ta etkinlikte gösteri düzenledi. TMF Yönetim Kurulu Üyesi Ganim Umu, "Türkiye'de baktığımız zaman motosiklet kullanımının yanında bilinçli motosiklet sürücüleri konusunda Mersin üst sıralarda olan illerimizden biri. Meydana gelen kazaları azaltmak ve sürücüleri bilinçlendirmek için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sağ olsun sürekli projeler hayata geçiriyor. Teşekkür ediyoruz" dedi.