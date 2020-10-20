Sarıçam’da beyzbol zamanı

Adana'da Sarıçam Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün
destekleriyle iki
yıldır düzenlenen
beyzbol hazırlık maçları
tamamlandı. Kılıçlı Futbol Sahası
'nda oynanan dostluk
maçında Samsun Çarşamba Beyzbol Spor Kulübü
ile Adana Sarıçam ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu
takımları mücadele ettiler.
Erkek ve beyzbol kadın sporcuların
softbol oynadığı, iki takımın
da kıyasıya mücadele ettiği
hazırlık maçı oldukça tempolu
geçti. Takımların tecrübeleri sahaya yansırken beyzbolseverlere oldukça keyifli anlar yaşattı. Belediye Başkanı Bilal Uludağ
, sporun tüm branşlarında var olmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Uludağ, "Vatandaşlarımızın rahatlığı için de mahallelerimizde semt sahaları oluşturuyor, parklarımıza fitness aletleri kazandırıyoruz ve her yaştan vatandaşımıza bu sporu sevdirmek için çaba sarf ediyoruz. İnanıyorum ki, Sarıçam Çeaş Sofulu Ortaokulu takımı önümüzdeki süreçte oynayacakları maçlarda başarılı olup ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek"
diye konuştu.