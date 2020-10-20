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Sarıçam’da beyzbol zamanı

Beyzbol hazırlık maçında Çarşamba Kulübü ile Sarıçam ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu kıyasıya kapıştı

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Sarıçam’da beyzbol zamanı
Adana'da Sarıçam Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün destekleriyle iki yıldır düzenlenen beyzbol hazırlık maçları tamamlandı. Kılıçlı Futbol Sahası'nda oynanan dostluk maçında Samsun Çarşamba Beyzbol Spor Kulübü ile Adana Sarıçam ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu takımları mücadele ettiler. Erkek ve beyzbol kadın sporcuların softbol oynadığı, iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği hazırlık maçı oldukça tempolu
geçti. Takımların tecrübeleri sahaya yansırken beyzbolseverlere oldukça keyifli anlar yaşattı. Belediye Başkanı Bilal Uludağ, sporun tüm branşlarında var olmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Uludağ, "Vatandaşlarımızın rahatlığı için de mahallelerimizde semt sahaları oluşturuyor, parklarımıza fitness aletleri kazandırıyoruz ve her yaştan vatandaşımıza bu sporu sevdirmek için çaba sarf ediyoruz. İnanıyorum ki, Sarıçam Çeaş Sofulu Ortaokulu takımı önümüzdeki süreçte oynayacakları maçlarda başarılı olup ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek" diye konuştu.
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Sarıçam’da beyzbol zamanı
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