Sarıçam’da beyzbol zamanı

Adana'dadestekleriyle ikiyıldır düzenlenenbeyzbol hazırlık maçlarıtamamlandı.'nda oynanan dostlukmaçındailetakımları mücadele ettiler.Erkek ve beyzbol kadın sporcularınsoftbol oynadığı, iki takımında kıyasıya mücadele ettiğihazırlık maçı oldukça tempolugeçti. Takımların tecrübeleri sahaya yansırken beyzbolseverlere oldukça keyifli anlar yaşattı. Belediye Başkanı, sporun tüm branşlarında var olmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Uludağ, "diye konuştu.