Tarsus’ta yeryüzü pazarı açıldı

MERSİN'İN Tarsus ilçesinde dünyanın 70'nci, Türkiye'nin 4'ncü yer yüzü pazarı, törenle hizmete girdi. Çevre il ve ilçelerden toplam 67 üreticinin katılım sağladığı pazarda, yöreye ait doğal ve nitelikli ürünler yer aldı. Belediye, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve Tarsus Slowfood Yeryüzü Pazarı Derneği işbirliği ile kurulan yeryüzü pazarı, yoğun ilgi gördü. Üreticilerin tüketiciler ile aracısız bir şekilde buluştuğu pazarda, yöreye ait çok çeşitli taze meyve, sebze, yumurta, bal, tatlılar, pastacılık, ekmek, yağ, yerel yemek kültürlerine ait ürünler yer aldı. Tarsus SlowFood Başkanı Yasmina Lokmanoğlu iyi, temiz ve adil ürünlerin bu pazarda yer aldığını belirterek, proje ortaklarına teşekkürlerini iletti. Pazar her ayın 2. ve 4. haftasında Pazar günleri açık olacak.