Yüzme bilmeyen kalmayacak

2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bütün Türkiye'de hayata geçirilen, Yüzme Bilmeyen Kalmasın
projesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında devam ediyor. Bu yıl ağustos ayında start alan proje kapsamında bugüne kadar 6 bin genç yüzme öğrenme sevincini yaşadı.
YÜZME sporunu tabana yaymak maksadıyla yürütülen proje ile Adana'da ağustos ayında 4 ilçe merkezinde 7 adet portatif yüzme havuzunda başlayan eğitimler, portatif havuzların kaldırılmasının ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'
nün havuzlarında devam ediyor.