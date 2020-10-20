Yüzme bilmeyen kalmayacak

2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bütün Türkiye'de hayata geçirilen,projesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında devam ediyor.YÜZME sporunu tabana yaymak maksadıyla yürütülen proje ile Adana'da ağustos ayında 4 ilçe merkezinde 7 adet portatif yüzme havuzunda başlayan eğitimler, portatif havuzların kaldırılmasının ardından,nün havuzlarında devam ediyor.