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Yüzme bilmeyen kalmayacak

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Yüzme bilmeyen kalmayacak
2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bütün Türkiye'de hayata geçirilen, Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında devam ediyor. Bu yıl ağustos ayında start alan proje kapsamında bugüne kadar 6 bin genç yüzme öğrenme sevincini yaşadı. YÜZME sporunu tabana yaymak maksadıyla yürütülen proje ile Adana'da ağustos ayında 4 ilçe merkezinde 7 adet portatif yüzme havuzunda başlayan eğitimler, portatif havuzların kaldırılmasının ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün havuzlarında devam ediyor.
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Yüzme bilmeyen kalmayacak
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