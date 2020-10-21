Elektrik kablosu hırsızı yakalandı

ADANA İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen Y.O.'yu kovalamanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Olay Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesinde meydana geldi. H.T. adındaki vatandaşın sondaj kuyusuna ait elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine güvenlik güçleri hareke geçti. Bölgeye Jandarma Asayiş Timi, Motosikletli Asayiş Timi ve Jandarma Trafik Timi yönlendirilerek geniş çaplı çalışma başlatıldı. Hırsızlık olan bölgeye 3 kilometre mesafede Jandarma Trafik Timince şüpheli bir kişi görüldü. Jandarmanın "Dur!" ihtarında uymayan zanlı elindeki çuvalı atıp kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şüpheli yakalandı. Zanlı Y.O.'nun attığı çuval içinde çalınan kablolar ve hırsızlıkta kullandığı çeşitli malzemeler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.