Kütüphanenize bir kitap da Kocaispir’den

ADANA'DA Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için resmi sosyal medya hesabından 'Kütüphanenize Bir Sezai Karakoç Kitabı Bizden' görseli ile takipçilerine 10 kitap hediye edeceğini duyurdu. 'Yapmanız gereken sadece yoruma bir Sezai Karakoç sözü eklemeniz' diyerek paylaşımda bulunan Başkan Kocaispir'in mesajı yüzlerce yorum aldı. Van'dan Bursa'ya Mardin'den Konya'ya Türkiye'nin dört bir tarafından yoğun katılım sağlayan vatandaşlar Başkan Kocaispir'in paylaşımının altına Sezai Karakoç sözleri ve şiirlerini yazdı. Paylaşımlar arasından yapılan çekilişle belirlenen 10 talihliye hediyeleri gönderildi. İnsanların hem kitap okuma alışkanlığı kazanmaları hem de içinde bulunulan salgın sürecinde kitap okuyarak daha kaliteli zaman geçirmelerini amaçladıklarını belirten Başkan Kocaispir benzer etkileşimlerin devam edeceğini söyledi.