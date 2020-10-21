Mavi Şimşek moral arıyor

TFF 1. Lig'de çıkış arayan Adana Demirspor ligin 6. haftasında bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak olan Alper Şahin'in yöneteceği zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayan mavi-lacivertli ekip tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Takımda morallerin yerinde olduğunu belirten teknik direktör Ümit Özat, "Sahaya kazanmak için çıkacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın"
diye konuştu.
OYUNCULARI İLE TOPLANTI YAPTI
Son antrenman öncesi futbolcuları ile kısa bir toplantı yapan teknik adam Özat
, kritik bir süreçten geçtiklerini alınacak bir galibiyetin takımdaki havayı değiştireceğini belirtti. Güzlü bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Özat, "Şu anda tek düşüncemiz Ümraniyespor maçı. Oyuncularıma bu maçın önemini anlattım. Bana gerekli sözü verdiler. Önemli bir eksiğimiz bulunmuyor. Haftayı üç puanla kapatıp yolumuza devam edeceğiz"
dedi.