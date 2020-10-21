Mavi Şimşek moral arıyor

TFF 1. Lig'de çıkış arayan Adana Demirspor ligin 6. haftasında bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak olan Alper Şahin'in yöneteceği zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayan mavi-lacivertli ekip tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Takımda morallerin yerinde olduğunu belirten teknik direktör Ümit Özat,diye konuştu.Son antrenman öncesi futbolcuları ile kısa bir toplantı yapan teknik adam, kritik bir süreçten geçtiklerini alınacak bir galibiyetin takımdaki havayı değiştireceğini belirtti. Güzlü bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Özat,dedi.