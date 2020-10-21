Öğrenciler için tablet hediye etti

Hatay'da Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz geçtiğimiz günlerde düzenlenen Antakya Bilim Merkezi'nin protokol imza töreninde, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'a uzaktan eğitim sistemine erişimi olmayan öğrenciler için tablet hediye etme sözü vermişti. Başkan Yılmaz, sözünü verdiği 200 adet tableti Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'a teslim etti.Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü, Başkan Yardımcıları Orhan Mursaloğlu ve Rezzuk Ayoğlu eşliğinde ziyaret etti. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko hazır bulundu. Yılmaz, "Devletimizin açmış olduğu EBA sistemine ulaşamayan çocuklarımıza dağıtılmak üzere 200 adet tabletimizi İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Kemal Karahan'a teslim ediyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlar için elimizden geleni yapacağız. Müdürümüze bize bu imkanı sağladığı için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ise, " Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Antakya Belediye Başkanı olarak eğitime göstermiş olduğunuz bu ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Bilim Merkezi açılması üzere protokol imzaladık, bugün 200 adet dezavantajlı öğrencimize ulaşmak üzere tabletleri bize teslim etmeniz bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz adına, öğretmenlerimiz adına ben tüm eğitim camiası adına eğitime olan desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.