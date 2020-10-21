Yerel tiyatro toplulukları Mersinlilerle buluştu

MERSİN'DE "Sahnemizi paylaşıyor, perdeleri birlikte açıyoruz" sloganıyla düzenlenen 'tiyatro gösterileri' sona erdi. Amfi Tiyatro'da 6-16 Ekim'de yapılan tiyatro gösterileri ile 13 farklı oyun tiyatroseverlerle buluştu. Gösteriler, koronavirüs önlemleri çerçevesinde gerçekleşti. Gösteri süresi boyunca Tiyatro Kulis "Aşk-ı Analiz", Tiyatro Agon "Kahkaha Garı", Hayali Cinas Tiyatrosu "Karagöz Bebek Bakıcısı", Duvarsız Sanat Tiyatrosu "Soluk Soluğa", Kırmızıperde Tiyatrosu "Sen Gara Değilsin" Ekip Tiyatro "Patatesli Krep" adlı oyunlarıyla, Mersinli tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Yerel tiyatro gruplarından Tarsus Şehir Tiyatrosu "Duvar", Arben Sanat/Çetonun Sahnesi "Yağmur Kaçakları", Tiyatro Körebe "Ayıp Ettik", Hayali Hacivat Karagöz "Karagöz Rüyası" çocuk oyunu, Tiyatro Yolcuları "Keloğlan" çocuk oyunu, Hayal Sahnesi Hacivat Karagöz "Kayık Sefası", Tebeşir Tiyatrosu "Marmelatın Rüyası" çocuk oyunu ile Amfi Tiyatro'da tiyatro dolu günler yaşattı.