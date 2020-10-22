Gültak’tan Akdenizli muhtarlara sürpriz

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla, demokrasinin yereldeki ilk adresi ve çekirdeği olan muhtarlara bir sürpriz yaparak, Erdemli Ayaş'ta, deniz kenarında bulunan bir otelde tatilde buluşturdu. İki gün süren tatil boyunca otelde konaklayan Akdeniz ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları, gündüzleri denize girip yüzmenin keyfini çıkarırken, akşam da canlı müzik eşliğinde eğlenip yorgunluklarını attılar. Muhtarları konakladıkları otelde ziyaret ederek bir araya gelen Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, muhtarlarla sohbet etti, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu. Buluşmada, bir sürpriz daha açıklayan Başkan Gültak; muhtarları, Kasım ayı içerisinde de Akdeniz Belediyesi'nin 'Kardeş Belediyesi' olan Gaziantep Şahinbey Belediyesi'ne göndereceklerini söyledi.