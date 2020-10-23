Bağışıklığı güçlendiren dörtlüye dikkat

ÖZELLİKLE eğitim hayatına kademeli geçişin ardından anne babalar çocuklarını Covid-19 salgınından korumak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını arıyor. Çeşitli vitamin ve mineral takviyeleri önerileri havada uçuşuyor. Oysa bağışıklık sisteminin temelini oluşturan dört unsurun "düzenli uyku, yeterli su tüketimi, dengeli beslenme ve egzersiz" olduğuna işaret eden Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gizem Samlı, "Anne babalar çocuklarının yaş gruplarına göre uykularını, su tüketimlerini düzenlemeli. Onlara genel hijyen kurallarını da öğreterek, uygulamada örnek olarak destek olmalı" diye konuştu. İşte Dr. Gizem Samlı bağışıklık sistemini güçlendirmek için olmazsa olmaz 4 önemli unsur: Düzenli uyku, yeterli su tüketimi, dengeli beslenme ve egzersiz olarak açıkladı.