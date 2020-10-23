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’daki cinayetin şüphelileri ’da yakalandı

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Erzincan’daki cinayetin şüphelileri Adana’da yakalandı
ERZİNCAN'DA çıkan kavgada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan iki şüpheli, Adana'daki villada yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 14 Ağustos'ta Erzincan merkez Mertekli köyünde, Önder Ozan'ın (36) evinin önüne gelen kişilerce aralarında çıkan kavga sırasında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili firari zanlılar S.S. ve O.K'nin kente geldiğini belirledi. Ekip, şüphelilerin saklandığını tespit ettiği merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki kiralık bir villaya operasyon düzenledi. Operasyonda iki zanlı da ekiplerce yakalandı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Erzincan’daki cinayetin şüphelileri Adana’da yakalandı
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