Gülen öğretmen ile bahçede ders zamanı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir köy okulundaki kadın öğretmen mart ayından bu yana uzaktan eğitim almak zorunda kalan ancak internet olmadığı için eğitimde geri kalan öğrencilerinin evlerini tek tek gezip bahçede eğitim vererek onlara destek oluyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan, Türkiye'de de ilk vakanın 11 Mart'ta görülmesinin ardından yüz yüze eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilmesinin ardından bir çok köyde olduğu gibi Adana'nın Ceyhan ilçesinin Kurtpınarı Toros Tarım İlkokulunda okuyan öğrencilerde köyde internet olmadığı için eğitimlerinden geri kaldı. Bu yıl da virüs nedeniyle eğitim-öğretimin önce yüz yüze başlamaması daha sonra da haftada sadece iki gün yüz yüze eğitim olmasından dolayı çocukların yetirince eğitim alamadığını ve geri kaldığını düşünen öğretmen Gülen Şenelli, çocuklara okulun dışında da eğitim vermeye karar verdi. Öğretmen Şenelli çocukların eğitimden geri kalmaması ve aradaki açığı gidermek için ev ev gezerek bahçeleri okula çevirdi. Şenelli evleri yakın olan öğrencileri 3 gruba ayırarak bunları da bahçesi müsait olan bir eve toplayıp burada yüz yüze eğitime maske ve mesafe kuralına uyarak devam ettirdi.ŞENELLİ, geçen yıl birinci sınıfları okuttuğunu, bu öğrencilerin temelinin çok iyi olması gerektiğini ancak virüsten dolayı bunun mümkün olmadığını belirterek, "Bizim köyümüzde internet alt yapısı yetersiz olduğu için 31 Ağustos'tan itibaren telafi eğitimleri yapılmaya başlandı. Biz, canlı derslerde sıkıntı yaşadığımız için köy evlerimize tek tek giderek her gün bir öğrencimizin evinde eğitim vermeye başladık. Gerekli izinleri aldık. Bizler fiziki mesafeyi koruyarak mümkün olduğu kadar yoğun bir şekilde sosyalleşmelerini istedik ve buna olanak tanıdık. Şu an çok eğleniyorlar, bazı zamanlar kedi, köpek ve kuşlar bizim derslerimize eşlik ediyorlar" dedi.