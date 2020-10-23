İskenderun zabıtası dilencilere göz açtırmıyor

HATAY'DA İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor. Son yapılan denetimde, cami önlerinde ve şehrin işlek caddelerinde bekleyerek vatandaşlardan para dilenen dilenciler toplandı. Zabıta karakoluna götürülerek üzerlerindeki paralara el konulan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygulandı. Dilencilere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirten Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Vatandaşlardan para veya yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, merhamet duygularını istismar eden ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilerle mücadelemiz devam edecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Denetimler aralıksız devam edecek" dedi.