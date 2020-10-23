Melih ABİ: Bisiklet yollarına araçların girişini önlemek lazım

Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerinde bisiklet yolu yapıldı.Hizmete teşekkür etmeli.Ama yolu araç sürücüleri kullanıyor.Bisiklet ve motosiklet kullanıcılarını trafikte sıkıştırıp duruyorlar.Bari onlar adına yapılan yola ilişmeyin.Adı üstünde orası bisiklet yolu.Aracın orada ne işi var?Açıkgöz bazı sürücüler buradan geçip yolu kısaltıyor.Beton bariyerler yapıldı.Bu da görüntü kirliliğine neden oluyor.Görünüşü güzel bisiklet yoluna yakışır bir engel konulabilir.Duba tarzı konulacak engellerden bisiklet sürücüleri rahat rahat geçebilir.BELEDİYELER ağaçları buduyor.Tabi ki güzel.Ama düzenli bir şekilde budama yapmak lazım.Ya da yaptığınız işi vatandaşa anlatmak lazım.Fotoğrafta görülen ağaçlar budanmış.Muhtemelen yaşlı olan ağaçlar gençleştirmek istendi.Vatandaş bilmezse yapılanı eleştirir.Bir iki ay sonra filizler fışkırır ağaçlar eski güzelliğine kavuşur.Dedim ya yaptığınız işi anlatırsanız tepki görmezsiniz.Yoksa insanlar böyle mi ağaç budanır diye tepki gösterirler.