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Mersinli periler orak ile uçtu

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Mersinli periler orak ile uçtu
HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni antrenörü Olcay Orak ile ilk maçında Çankaya Üniversitesi'ni 76-67 yendi. Manolya Kurtulmuş, Iagupova, Anigwe ve Naumenko'nun etkili oyunuz galibiyetin gelmesinde önemli rol oynadı. Başantrenör Orak, "Oyuncularım ellerinden geleni sahaya yansıttılar. Artık yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bu anlamlı galibiyeti bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan Mersinlilere armağan ediyoruz" dedi
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Mersinli periler orak ile uçtu
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