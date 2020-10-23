Osmaniye’de zeytin hasadına başlandı

OSMANİYE'DE hasat döneminin gelmesiyle birlikte üreticiler, sofralık, salamuralık ve zeytinyağı üretimi için zeytin toplamaya başladı. Kentte salamuralık ve zeytinyağı olarak kullanılan zeytin için hummalı çalışma başladı. 19 bin ton salamuralık ve 14 bin 250 ton da zeytinyağı rekoltesinin beklendiği kentte, hasat sürüyor. Bu kapsamda, sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, geç saatlere kadar devam ediyor. Son yıllarda ekim alanları genişleyen zeytin üretimi Osmaniye ve çevresinde hızla artıyor. Çukurova'nın 'yeşil altını' olarak adlandırılan zeytin, kentte yer fıstığından sonra önemli geçim kaynaklarından birisini oluşturuyor. 40 adet zeytinyağı fabrikasının bulunduğu Osmaniye'de zeytine olan talep de her geçen gün artıyor. Zeytin hasadının başlamasıyla zeytin bahçesi sahipleri de salamuralık ve zeytinyağı yapacakları zeytinlerin toplamasına başladı. Sabahın erken saatlerinde toplanan zeytinler salamura yapılacaksa evlere getirilerek ayıklanıyor. Zeytinyağı olacak zeytinler ise zeytinyağı fabrikalarına gönderiliyor. Toprakkale ilçesinde, yıllardır salamuralık zeytin yapan Eşe Çapar, çocuklarını yaptıkları salamuralık zeytinler sayesinde büyütüp evlendirdiğini aktardı.