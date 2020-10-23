Özat: Herşey toz pembe değil

FF 1. Lig'de Ümraniyespor'u 4-2 yenerek moral bulan Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, Altay maçından sonra geri dönüş yaparak kazanmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Zor günler geçirdiklerini aktaran Özat,dedi. Tecrübeli teknik adam, "Geçen hafta aldığımız bir mağlubiyetle neler neler oldu, bunu anlamak mümkün değil. Bu bizi gerçekten üzdü. Ama futbolun içinde bunlar var, alışık olmamız lazım" ifadelerini kullandı.Kötü zamanlarda herkesin takıma destek olması gerektiğini söyleyen Özat,diye konuştu. Önde kadro genişliğine sahip olduklarını söyleyen Özat, "8 oyuncu var, bunların 3'ü sahada, 4-5 kenarda olacak. Ben futbolcularımın oynayan arkadaşlarına saygılı olmalarını isterim.Saygısızlık hoş değil. İsim vermem ama kendisiyle konuşacağım" dedi.