Özat: Herşey toz pembe değil

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FF 1. Lig'de Ümraniyespor'u 4-2 yenerek moral bulan Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, Altay maçından sonra geri dönüş yaparak kazanmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Zor günler geçirdiklerini aktaran Özat, "Bu maçı kazansak da her şey toz pembe değil. Toplum ve şehir olarak sabırsızız "
dedi. Tecrübeli teknik adam, "Geçen hafta aldığımız bir mağlubiyetle neler neler oldu, bunu anlamak mümkün değil. Bu bizi gerçekten üzdü. Ama futbolun içinde bunlar var, alışık olmamız lazım" ifadelerini kullandı.
SADECE SAYGI İSTİYORUM
Kötü zamanlarda herkesin takıma destek olması gerektiğini söyleyen Özat, "Sadece başkan ve yönetimin desteği yetmiyor. Oyuncu grubu profesyonel, her zaman arkasında destek ister. Biz de bu desteği isteriz. Kimse başarısız olmak istemez"
diye konuştu. Önde kadro genişliğine sahip olduklarını söyleyen Özat, "8 oyuncu var, bunların 3'ü sahada, 4-5 kenarda olacak. Ben futbolcularımın oynayan arkadaşlarına saygılı olmalarını isterim. Bugün oynayan yarın oturur, yarın oynayan bugün oturandır.
Saygısızlık hoş değil. İsim vermem ama kendisiyle konuşacağım" dedi.