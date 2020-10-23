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Polisten dikkatli olun çağrısı

’da polis ekipleri, kapı kapı dolaşıp, esnaf ve vatandaşları koronavirüs tedbirleri, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve güvenlik konularında bilgilendirdi

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Polisten dikkatli olun çağrısı
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşı hem koronavirüse hem de çeşitli suçlara karşı önlem almaları için bilgilendirdi. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerini ziyaret etti. Ekipler ziyaret ettikleri kişilerden Kovid-19'dan korunmaları için maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uymalarını istedi. Polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadele, kadına yönelik şiddet, dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık konularında da bilgi verdi. Evlerin ve iş yerlerinin kapılarına, dolandırıcılık ve hırsızlıkla ilgili uyarıların yer aldığı çıkartmalardan yapıştıran ekipler, yolda karşılaştığı maskesiz kişileri de uyardı. Ekipler vatandaşlara ücretsiz maske de dağıttı.
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Polisten dikkatli olun çağrısı
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