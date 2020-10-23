Rektör Tuncel ÇGC’yi ziyaret etti

ÇUKUROVA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel bilgi çağını yaşadığımız günümüzde haberleşme özgürlüğünün son derece önem kazandığına dikkat çekti. Prof. Dr. Tuncel, "Toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini gece gündüz demeden yerine getiren tüm basın mensubu arkadaşlarımın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ne (ÇGC) iade-i ziyarette bulundu. ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Tuncel'i, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.