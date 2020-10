Tefecilerin eline düşen işadamının yardım çığlığı

MERSİN'DE uluslararası nakliye şirketi sahibi bir işadamı, geçen yıl tefeciden aldıkları 10 milyon TL'nin üzerindeki borcu bir ay içinde 3 milyon TL faizle ödedikleri halde kalan 40 bin dolar yüzünden her gün ölüm korkusuyla yaşadığını iddia etti. Filosundaki yaklaşık 40 tıra haciz konduğu için şahısları tefecilik yaptıkları iddiasıyla şikayet ettiğini, düzenlenen operasyonla yaklaşık 500 çek ve senede el konulduğunu belirten işadamı, bu kişilerin bir an önce yargılanmalarını istedi. Mersin'de Medya Trans İnşaat Nakliyat Şirketi sahibi İlyas Şengül, iddiaya göre, geçen yılın sonlarında yüklü miktarda paraya ihtiyaç duyunca galericilik yaptıklarını söylediği iki kişiden ortağı olan ağabeyi ile birlikte 10 milyon TL'nin üzerinde borç aldı. Borcu bir ay içinde 13 milyon TL olarak ödeyen, kalan 40 bin doları ödemekte ise güçlük çeken 33 yaşındaki Şengül, yaklaşık 10 ayda büyük bir çıkmazın içine girdi. Borcuna karşılık ev ya da tır teklifi geri çevrilen ve araçlarına haciz konulan işadamı, aylık geliri 100 bin doların üzerinde olan şirketinde her şeye haciz geldiğini, yaklaşık 800 bin TL'lik müşteri çek ve senetleri savcılık dosyasında olduğu için şoförler ve çaycısı dahil hiç kimseye ödeme yapamaz hale geldi. Evini satan, bakkala dahi borcu olan Şengül, alacaklılara ödeme yapamadığı için her an ölüm korkusuyla yaşadığını söyledi. "10 milyon TL'nin üzerinde para aldık, 13 milyon TL ödedik" İşadamı Şengül, geçen yıldan bu yana yaşadıklarını anlattı. Şengül, şirketinin yaklaşık 13 yıldır uluslararası taşımacılık yapan, her yıl yaklaşık 20-25 milyon TL'nin üzerinde cirosu olan, vergisini ödeyen bir şirket olduğunu ifade etti. Şirketin filosunda 40'a yakın tır bulunduğunu, bunların Özbekistan başta olmak üzere Türk cumhuriyetlerine çalıştığını dile getiren Şengül, "Bu tırların yaklaşık 25 tanesi şirketin öz malıydı, 15 tır da şirket adı altında şoförlere satılan tırlardı. 25 Aralık 2019'a kadar vergi ve SGK borcu olmayan bir firmaydı, ta ki 2019'un 12'nci ayına kadar. Kasım 2019'da Mersin'de galericilik yapan iki şahıstan ağabeyimle birlikte faiz karşılığı 10 milyon TL'nin üzerinde para almıştık. Aralık 2019'a kadar da çek ve senet karşılığı 13 milyon TL ödeme yaptık. Dekontları mevcut. Bütün senet ve çek listesi savcılık soruşturmasında belli. Bizim faiziyle birlikte sadece 40 bin dolar borcumuz kaldı" dedi.