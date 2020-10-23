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Vatandaşla gönül köprüsü kuruyor

’in Oğuzeli ilçesinin ilk kadın kaymakam olma unvanını taşıyan , vatandaşla olan yakın diyaloğu sayesinde ilçe halkının gönlünde taht kurdu

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Vatandaşla gönül köprüsü kuruyor
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 14 Eylül tarihinde Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine atanan ve ilçe tarihindeki ilk kadın kaymakamı olma unvanını taşıyan Büşra Uçar yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini ve sevgisini toplamaya devam ediyor. Mahalle ziyaretlerine tüm hızıyla devam eden Kaymakam Uçar, kadınlarla birlikte katmer, bazlama ve zeytinli börek yaparak mahalle sakinlerine ikramda bulundu. Nar bahçesinde nar toplayarak, marul tarlasında çapa yaptı. Halkla iç içe olarak devletin şefkatli yüzünü vatandaşa gösteren Kaymakam Uçar, mahalle gezileri ve esnaf ziyaretleri ile halkın sürekli yanında oluyor. Kısa sürede herkesin sevgisini kazanan Kaymakam Uçar, güler yüzlü ve cana yakın davranışlarıyla vatandaşın sempatisini kazanmaya devam ediyor. Kaymakam Uçar'ın sıkıntılarıyla tek tek ilgilendiğini belirten vatandaşlar, "Kaymakamımıza istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz" diye konuştu.
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Vatandaşla gönül köprüsü kuruyor
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