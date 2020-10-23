Yılın şık ve başarılı kişileri ödüllendirildi

FASHİON Vip Dergisi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Yılın Şıkları ve Başarılı İş İnsanları Ödül Töreni' gecesi DoubleTree by Hilton Oteli'nde pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşti. İş, cemiyet ve basın dünyasından birçok önemli ismi bir araya getiren gecede şık kadın, şık erkek ile şık çiftlerin yanı sıra iş hayatlarındaki başarılarıyla öne çıkan isimlere de plaketleri sunuldu. Gecede SABAH Gazetesi Adana Haber Müdürü Melih Torunlar, MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Firdevs Cingözler'e yılın iş kadını ödülünü verdi. İmtiyaz sahipliğini Çukurova Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından Kurtar Çakın'ın yaptığı Fashion Vip Dergisi'nin Kovid-19 nedeniyle iki kez ertelenen 11.yıl gecesi bu yıl az sayıda misafirin katılımıyla düzenlendi. Derginin sorumlu yazı işleri müdürü Kurtul Çakın, pandemi kuralları altında düzenlediklerini etkinlikte jüri tarafından belirlenen şık isimlerin yanı sıra, başarılı iş insanlarına ödüllerini vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çakın, "İnşallah ileriki yıllarda her yıl olduğu gibi geniş katılımla bir arada olmak istiyoruz. Geceye sadece ödül alanların ödül sunanlar ile jüri üyeleri davet edildi" dedi.