Adana’da atlı polis dönemi

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde 'Atlı Polis Grup Amirliği' oluşturuldu. Ankara'da özel olarak eğitilen ve yaş ortalaması 12 olan 6 at, toplumsal olaylara müdahale ve caydırıcılık noktasında özel eğitim alan 6 polisle birlikte göreve başladı. Park ve bahçelerde, stadyum çevresinde, resmi törenlerde ve toplumsal olaylarda görev alacak olan atlı polisler caddelerde gezerken Adanalılar tarafından büyük ilgi gördü.Atlı polislerde görevli 1'i kadın 6 polis memuru Ankara'da gördükleri 4 aylık eğitimin ardından Adana'daki ilk görevlerine Merkez Park'ta çıktıkları devriye ile başladı. Ayrıca sivil kıyafetleriyle eylemci kılığına giren çevik kuvvet polisleri, bir sokak gösterisi düzenledi. Atlı polisler de onlara müdahale edip dağıtırken, tatbikat da gerçeğini aratmadı. Atların, her gün göreve başlamadan önce ay-yıldızlı Türk Bayrağı önünde eğilip, bayrağı selamlayarak göreve başlamaları da dikkat çekti. Emniyet Müdür Vekili Seyfullah Özdemir, "Atlı polis birlikleri, toplumsal olaylarda kalabalık grupların kontrolünde önemli bir görev ve de sorumluluk üstlenecek. Hem atlarımız, hem de görevli polis arkadaşlarımız özel bir eğitime tabi tutuldu. Amaç, toplumsal olaylarda şiddet yanlısı grupları dağıtmak. Huzur ve güven ortamının tesisi ve bunun kalıcı hale getirilmesinde atlı birliklerimiz, diğer ekiplerimizle birlikte koordineli bir şekilde görev ve sorumluluk üstlenecek" dedi.ATLI Polis Grup Amiri Mahmut Kılıç ise "Atlı polisliğin oluşturulmasındaki amaç; toplumsal olaylara müdahale ve caydırıcılıktır. Toplumsal olaylarda kalabalık toplulukları kontrol altına alma ve onları yönlendirme açısından atlı polislerimiz önemli bir rol oynayacak. Atlarımız, yaya ekiplere göre daha hızlı ve seri hareket edebiliyor. Bu atlar, başta ateş ve su olmak üzere ses ve gürültüden etkilenmemesi için binicileriyle birlikte özel olarak eğitildi" diye konuştu.