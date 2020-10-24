Annesinin gözleri önünde bıçaklandı

Adana'da kendisine silah sıkan kişiden davacı olan ve mahkemede şikayetinden vazgeçmeyen 21 yaşındaki Hüseyin Yay, adliye çıkışında annesi Elif Yay'ın gözleri önünde hasımları tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan genç, cep telefonundan yakınlarını arayıp, "Bıçakladılar beni yetişin" diyerek feryat etti. Sağ bacağından iki bıçak darbesi alan Hüseyin Yay, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, annesi ve yakınları intikam yemini etti. Olaydan sonra kaçan saldırgan aranıyor.Olay Cemal Gürsel Caddesi'nde yaşandı. Halen cezaevinde bulunan Ömer B., iddiaya göre bir süre önce Hüseyin Yay'ın evine ve kendisine tabancayla ateş etti. Önceki gün görülen davada Hüseyin Yay şikayetinden vazgeçmedi ve Ömer B.'nin tutukluluk hali devam etti. Adliye çıkışı Yay ve Ömer B.'nin yakınları arasında tartışma çıktı. Arbedenin yaşandığı olayda Hüseyin Yay, bacaklarından yaralandı. Saldırgan kaçarken yaralı genç, bir süre yürüdükten sonra fenalaştı ve kaldırıma düştü. Öte yandan vatandaşlar gencin bacağına plastik kelepçe ve kemer ile bağlayarak kan kaybını önlemeye çalıştı. Oğlunun bayıldığını gören Elif Yay, "Bunu sizin yanınıza bırakmayacağız. Oğlumun kanını alacağız" diyerek intikam yemini etti. Olay yerine gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı. Polis olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Oğlu gözleri önünde bıçaklanan Elif Yay, bir yandan vatandaşlardan yardım isterken diğer yandan da ise oğlunun başucundan ayrılmadı. Yaralı Hüseyin Yay, cep telefonundan yakınlarını arayarak "Yetişin beni bıçakladılar, çabuk gelin" diyerek feryat ettikten sonra baygınlık geçirdi. Bu sırada karşı tarafın kadınları yerde yatan yaralı gence saldırmak istedi, vatandaşlar ve olay yerine gelen polisler tarafından engellendi.