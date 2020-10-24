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Dereceye girenler kupalarını aldılar

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Dereceye girenler kupalarını aldılar
ADANA'NIN Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında kupalar sahiplerini buldu. Kozan Kaymakamlığı önderliğinde İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünce tenis turnuvası düzenlendi. Atatürk Parkı Spor Tesisleri'nde 2 hafta süren turnuvaya 16 erkek, 8 bayan sporcu katıldı. Turnuvada erkeklerde; Tacittin Kuruoğlu şampiyon olurken, Neşet Ölmez ikinci, Ertuğrul İnce üçüncü, Muhsin Sarı ise dördüncü oldu. Bayanlarda İrem Tekerek şampiyon olurken, ikinciliği Gülseren Dündar, üçüncülüğü Refika Yılmaz, dördüncülüğü ise Zuhal Ayhan Horoz aldı. Final maçlarının ardından kupalar dereceye giren sporculara verildi
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Dereceye girenler kupalarını aldılar
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