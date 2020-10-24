Erhan ÖZMEN: 2023’e 3 kala Türkiye ekonomisi

Gazi Mustafa KemalAtatürk, 17 Şubat 1923'teİzmir'deki Banka-Hanbinasında gerçekleşen ""nin açılışında söylüyor bu sözleri. Söylüyor ve yeni Türk devletinin iktisadi düzeninin yönünü belirliyor.1923'ten bugüne edindiğimiz tecrübeler de çok net gösteriyor ki; 97 yıl önce belirlenen iktisadi düzen için belirlenen temel yanihayati önem taşımakta.1923 yılında milli gelir 570 milyon dolar, kişi başına düşen milli gelir yıllık 48 dolar, ihracat 51 milyon dolar, ithalat 87 milyon dolar… Ekonomik güç yoktu ama umut vardı.Birinci Dünya Savaşı ve hemen ardından kurtuluş savaşını yaşayan bu genç Türk devletinde insanlar yorgun, fakir ve dünyadan soyutlanmışlardı.Ve mucize gerçekleşti… Türkiye Cumhuriyeti, ilk dönemde büyük atılımlar yaptı, milli gelirini hızla büyüttü, sanayisini, ihracatını geliştirdi, bütün fakirliğine karşın sırtına yüklenen Osmanlı borçlarını son kuruşuna kadar ödedi ve bugünlere geldi.Türkiye kendi gerçekliği ve çağın gereklerine uygun bir şekilde farklı ekonomik model ve stratejiler kullanarak bu noktaya gelmiş ama çok büyük potansiyellere sahip bir ülkedir. Önemli birikimleri, genç ve yetişmiş insan gücü ve müteşebbis ruhu vardır.2023 Türkiye'si için belirlediğimiz güçlü Türkiye hedeflerine de '' temelinde umut, inanç ve azimle ulaşmaya çalışıyoruz.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97.yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bize bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum.