Erhan ÖZMEN: 2023’e 3 kala Türkiye ekonomisi

"İktisadi, mali, adli, kültürel her alanda tam bağımsız olmayı amaçlıyoruz."
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, 17 Şubat 1923'te
İzmir'deki Banka-Han
binasında gerçekleşen "1.
İktisat Kongresi
"nin açılışında söylüyor bu sözleri. Söylüyor ve yeni Türk devletinin iktisadi düzeninin yönünü belirliyor.
1923'ten bugüne edindiğimiz tecrübeler de çok net gösteriyor ki; 97 yıl önce belirlenen iktisadi düzen için belirlenen temel yani 'ekonomik zafer ve tam bağımsızlık'
hayati önem taşımakta.
1923 yılında milli gelir 570 milyon dolar, kişi başına düşen milli gelir yıllık 48 dolar, ihracat 51 milyon dolar, ithalat 87 milyon dolar… Ekonomik güç yoktu ama umut vardı.
Birinci Dünya Savaşı ve hemen ardından kurtuluş savaşını yaşayan bu genç Türk devletinde insanlar yorgun, fakir ve dünyadan soyutlanmışlardı. Aslında çok zenginlerdi çünkü umutluydular ve bu en büyük zenginlik ile inanılmaz bir kurtuluş mucizesi gerçekleştiren Türk halkı, Atatürk'ün önderliğinde ekonomik mucizeyi de gerçekleştireceğine inanıyordu.
Ve mucize gerçekleşti… Türkiye Cumhuriyeti, ilk dönemde büyük atılımlar yaptı, milli gelirini hızla büyüttü, sanayisini, ihracatını geliştirdi, bütün fakirliğine karşın sırtına yüklenen Osmanlı borçlarını son kuruşuna kadar ödedi ve bugünlere geldi.
Bugün, Cumhuriyetimizin 100.yılına 3 kalmışken, IMF- Dünya Ekonomik Görünümü Raporuna göre dünyanın en büyük 13 üncü ekonomisiyiz.
Avrupa'da 5.büyük ekonomiyiz.
Türkiye kendi gerçekliği ve çağın gereklerine uygun bir şekilde farklı ekonomik model ve stratejiler kullanarak bu noktaya gelmiş ama çok büyük potansiyellere sahip bir ülkedir. Önemli birikimleri, genç ve yetişmiş insan gücü ve müteşebbis ruhu vardır.
2023 Türkiye'si için belirlediğimiz güçlü Türkiye hedeflerine de 'ekonomik zafer ve tam bağımsızlık
' temelinde umut, inanç ve azimle ulaşmaya çalışıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97.yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bize bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum.
Yaşasın Cumhuriyet!