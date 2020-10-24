Kış hastalıklarına karşı ‘Osmanlı çayı’

HATAY'IN Antakya ilçesinde Tarihi Uzun Çarşı'da aktarlık yapan Semir Eraslan, kış aylarına özel olarak aralarında gül kurusu ve tropikal meyvelerin de bulunduğu direnç artırıcı çok sayıda bitkiyle yaptığı karışımla 'Osmanlı çayı' hazırladı. 12 farklı bitki ile hazırlanan ve adını hanedan mutfağından alan Osmanlı çayı, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber rağbet görmeye başladı. Tropikal meyveler ve gül kurusunun da bulunduğu 12 çeşit bitkiden hazırladığı Osmanlı çayını geçen sene yapmaya başladıklarını dile getiren Semir Eraslan, hazırladığı çayın, vücut direncini artırıcı bir özelliği olduğunu savundu.