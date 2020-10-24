Oto hırsızlarına göz açtırılmıyor

HATAY İl Jandarma Alay Komutanlığı, faili meçhul 13 oto hırsızlık olayını aydınlattı. Oto fareleri evlerine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan aynı aileden 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samandağ'ın Çevlik Mahallesi ile Arsuz'un Kale Mahallesini birbirine bağlayan karayolunda, farklı tarihlerde meydana gelen 8 ayrı otodan hırsızlık olayı ile Meydan Mahallesi Sahil Set karayolunda farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı otodan hırsızlık olayını aydınlatmak için İl Jandarma Alay komutanlığı özel bir çalışma başlattı. Samandağ ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı, Jandarma Suç Araştırma timi yaptığı araştırmalar neticesinde hırsızlık olaylarında kullanıldığı tahmin edilen ön camında 'Çapkın ' yazılı beyaz şahin marka bir aracın peşine düştü. Samandağ girişinde bulunan Plaka Tanıma Sistemine ait görüntüleri tek tek izleyen Jandarma, aracın plakasını belirledi. Aracın ilçeye giriş ve çıkış tarihleri ile hırsızlık olaylarının tarihlerinin eşleştiğini de tespit eden Jandarma 31 AFE 31 plakalı aracın tescil kaydığını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda aracın S.Ç. adlı şahısa ait olduğunu belirleyen ekipler, şahsın önceden otodan hırsızlık suçundan kaydının bulunduğunu da tespit etti. Şüpheli S.Ç. ve ailesini mercek altına alan Jandarma, S.Ç ile birlikte ailesinin şüpheli albümünde bulunan fotograflarını mağdur ve tanıklara gösterdi. Mağdur ve tanıklar baktıkları suç albümündeki fotolardan S.Ç. ile birlikte şüphelinin eşi E.Ç. kızı N.Ç., oğlu İ.Ç. ve damadı S.Ç'yi teşhis etti. Ayrıca Samandağ olay yeri inceleme timi tarafından olay tarihinde mahallinden elde edilen parmak izinin O.S. isimli şahısla eşleştiği kriminal raporu ile tespit edildi.