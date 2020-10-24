Sevil Çapar hedef büyüttü

MUAYTHAI branşında çeşitli başarılara imza atan milli sporcu Sevil Çapar, Dünya Şampiyonası
'nda birincilik kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor. Adana'nın Karaağaç
ilçesinde yaşayan ve küçük yaşlarda muaythai ile ilgilenmeye başlayan 23 yaşındaki Çapar, elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.
4 YILDA IKI ŞAMPIYONLUK
Antalya'da düzenlenen 2015 Muaythai Avrupa Şampiyonası
'nda 3'üncülük
elde ederek bronz madalya kazanan
Çapar, 4 yıl boyunca istikrarlı çalışmayla
2 kez de Türkiye şampiyonu oldu. Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü mezunu Çapar, antrenmanlarından kalan zamanında çiftçilik yapan ailesine yardım ediyor.