Sevil Çapar hedef büyüttü

MUAYTHAI branşında çeşitli başarılara imza atan milli sporcu'nda birincilik kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor. Adana'nınilçesinde yaşayan ve küçük yaşlarda muaythai ile ilgilenmeye başlayan 23 yaşındaki Çapar, elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.Antalya'da düzenlenen'nda 3'üncülükelde ederek bronz madalya kazananÇapar, 4 yıl boyunca istikrarlı çalışmayla2 kez de Türkiye şampiyonu oldu.