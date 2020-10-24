Tosyalı gazetecilerle bir araya geldi

HATAY'DA İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Basın bir milletin müşterek sesidir" dedi. Başkan Tosyalı, Dünya Gazeteciler Günü nedeni ile Kaymakam İskender Yönden ile birlikte kentte görev yapan gazeteciler ile bir araya geldi. Tosyalı, gazetecilere çalışmalarında başarılar dileyerek günlerini kutladı. Doğru, tarafsız ve objektif yayın yapan basın mensuplarının her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Tosyalı, "Sizler yaşadığımız kentin ekonomik anlamda, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesine katkı sağlayan, bizlerle dayanışma içerisinde olan, bu ilçeyi ve şehri daha güzel hale getirmemizi sağlayan çalışma arkadaşlarımızsınız" diye konuştu.