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polısınden kaçakçılara geçit

’da, 800 litre , kaçak olduğu tespit edilen 60 litre etil alkol, 950 paket sigara, 2 bin 780 puro ve 800 litre akaryakıt ele geçirildi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Adana polısınden kaçakçılara geçit
ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kaçak ürün satışı yapıldığı tespit edilen kent merkezindeki 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan şok baskında piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 800 litre sahte içki, kaçak olduğu tespit edilen 60 litre etil alkol, 950 paket sigara, 2 bin 780 puro ve 800 litre akaryakıt ele geçirildi. KOM ekipleri, sahte ve kaçak ürünlerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.
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Adana polısınden kaçakçılara geçit
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