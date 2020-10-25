ALGSPOR’UN RAKİBİ ARNAVUT VLLAZNİA

TÜRKIYE'YI Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan'un rakibi belli oldu. Survivor'ın da formasını giydiği sarı-grili ekip Arnavutluk'tantakımı ile eşleşti. İsviçre'ninşehrinde gerçekleşen kura çekimi sonrası'tanile eşleşti. TEK maç usulü oynanacak karşılaşma UEFA'nın belirleyeceği 3-4 Kasım tarihleri arasında Arnavutluk'ta oynanacak.Kulüp Başkanıçekilen kurayı değerlendirerek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. GÖZCÜ,dedi.