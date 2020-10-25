Bıçaklar ve savaş aletleri sanat eserine dönüşüyor

bıçak ustası Bülent Marangoz, hobi olarak açtığı atölyesinde bıçak ve kılıçları birer sanat eserine dönüştürüyor. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından aldığı siparişlerle koleksiyonerler ve bıçak severlere atölyesinde ilmik ilmik işlediği ürünleri gönderen Marangoz, bıçakların saplarını da geyik boynuzu ve ahşabı oyma tekniğiyle işleyerek yapıyor. Bıçak ustası Bülent Marangoz, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 6 yıl önce açtığı atölyesinde meraklılar için birbirinden güzel bıçaklar üretiyor. Tarihi bıçaklardan avcı bıçağına, şef bıçağından dekor bıçaklarına kadar birçok farklı türde bıçağa imza atan 63 yaşındaki Marangoz, kılıç, balta gibi eski savaş aletlerini de günümüze taşıyor. Ünü dünyaya yayılan Marangoz, yurt dışından koleksiyonerlerin de sipariş verdiği bir bıçak ustası. Atölyesindeki fırında çeliği ısıtıp döverek şekil veren Marangoz, ürünlerinin saplarına da özel bir önem gösteriyor. Bıçaklara, kızıl geyik boynuzundan ya da ahşaptan ince oyma saplar yapan ve kehribarla taçlandıran Marangoz, sapların üzerine ünlü ressamların tablolarını işliyor.