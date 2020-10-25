Elban: Adana’nın gelişmesi için çalışıyoruz

Milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu. Adana'nın genel durumunun değerlendirildiği ziyarette Vali Elban, kentin daha da geliştirilmesi ve bulunduğu noktadan çok daha iyi bir konuma ulaştırılması amacıyla çalışmaları aralıksız yürüteceklerini belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu kabulünden dolayı Vali Elban'a teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, nazik ziyareti ve güzel temennileri için konuğuna teşekkür etti.