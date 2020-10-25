Gaziantep demir gibi

üper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği İttfifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. 20'nci dakikada Gaziantep FK atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Nouha Dicko tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle top tehlike bölgesinden uzaklaştı. 67'nci dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali'nin ceza sahası içerisinden yaptığı sert şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 75'inci dakikada Gaziantep FK'da Enver Cenk Şahin'in kullandığı köşe vuruşuna yükselmeden kafa vuran Muhammed Demir'in şutu direğin dibinden ağlarla buluştu ve Gaziantep ilk galibiyetine ulaştı: 1-0